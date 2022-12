Sint-Niklaaskoor viert 125ste verjaardag met jubileumconcert in Sint-Niklaaskerk

Het Sint-Niklaaskoor viert zijn 125ste verjaardag met een feestelijk jubileumconcert op 18 december. Het wordt een hartverwarmend kerstconcert in de Sint-Niklaaskerk. Onder leiding van dirigent Leo Devoghel brengt het koor een gevarieerd programma met afwisselend koorzang, solozang en een aantal instrumentale nummers. Sinds het verhaal van het Sint-Niklaaskoor begon in 1897 is er heel wat veranderd…

Huidig voorzitter Karel Versteele dook in de archieven. “Op welke datum precies het koor werd opgericht, is ons niet duidelijk, enkel het jaar 1897 is ons bekend. Wat we wel weten is dat Oscar Godderis, die toen hoofdonderwijzer was van de jongensschool aan de Lindendreef (die in de volksmond bekend was als ‘De Kloeffeschole’, red.), in 1897 het mannenkoor ‘Kerkzanggilde Sint-Niklaas’ heeft opgericht. Het koor kreeg als opdracht ‘het opluisteren van de hoogmis op kerkelijke feestdagen, en van de huwelijken en de begrafenissen van koorleden’. Volgens sommige bronnen werd het koor al eerder opgericht als een knapenkoor en evolueerde het later tot een mannenkoor.”

Gemengd koor in 1948

“In ieder geval weten we van ons voormalig lid Jan Henderyck, die jammer genoeg op 28 november dit jaar is overleden, dat hij na de Tweede Wereldoorlog eerst lid is geworden van het knapenkoor. De eerste 50 jaar konden vrouwen geen lid worden van het koor, want het was dus een mannenkoor, en daarom vertolkten de jonge knapen de sopraanstem. Pas vanaf 1948 werd het een gemengd koor, met de vier klassieke koorstemmen: sopraan, alt, tenor en bas.”

“Het probleem daarbij was echter dat het oksaal, waar het koor bij de uitvoeringen en de repetities vlak bij het grote orgel opgesteld stond, toen nog verboden terrein was voor vrouwen. Het volledige koor stelde zich dan maar op in een zijbeuk in de kerk zelf. Dit bracht natuurlijk een bijkomende moeilijkheid met zich mee want de toenmalige koster-organist Albert Hoste kon dirigent Jan Maes niet zien en vice versa.”

“Maar geen nood: op het oksaal stond Jerome Hoedt, de koster-organist van de Sint-Walburgakerk, het ritme van de dirigent mee te zwaaien naar de organist toe! Dit experiment werd echter vrij snel afgevoerd en in de loop van de volgende jaren ging het voltallige koor dan uiteindelijk toch op het oksaal staan.”

Dubbel doel

“Het Sint-Niklaaskoor kreeg in 1948 ook zijn huidige naam, vorm en structuur: er werd een bestuur gevormd dat geregeld vergaderde om de jaarplanning op te maken, praktische zaken te regelen en de werking te evalueren. We weten dit dankzij onze ondervoorzitter, Cecile Maeyaert-Cambien, die ons recent in het bezit stelde van ‘De Standregelen vernieuwd op datum van 6 april 1948 van het koor genaamd Sint-Niklaaskoor’, met als toevoeging: ‘katholieke zangvereniging, staande buiten alle politiek’, met een dubbel doel: enerzijds het ‘Beoefenen der muziekkunst door koorzang, met begeleiding of a capella’ en anderzijds ‘Ons volk te veredelen door de muziek’.”

Zingende burgemeester

Een en ander belette echter niet dat een bepaalde periode tussen 1950 en 1960 het voltallige schepencollege van Veurne lid is geweest van het koor, met inbegrip van de toenmalige burgemeester Jozef Vanhee, beter bekend als ‘de zingende burgemeester’.

Vanaf 1983 staat het koor opgesteld achter het altaar en draagt het een uniforme, zwarte kledij. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan bracht het koor in 1997 een ‘Eeuwfeestconcert’, waarna het ontvangen werd in het stadhuis van Veurne. Sindsdien voert het koor regelmatig een concert uit, naar aanleiding van een kerkelijke feestdag zoals Kerstmis, Pasen of in de Mariamaand.

Zes dirigenten

“In de loop van de voorbije 125 jaar stond het koor onder de kundige leiding van minstens zes dirigenten”, zocht voorzitter Karel Versteele op. “In 1897 was dit de stichter, de al genoemde hoofdonderwijzer Oscar Godderis. Hij was dirigent tot in 1944. Daarna nam de hoofdonderwijzer van het college, Jozef Ghesquière, beter bekend als ‘Meester Ghesquière’, het dirigeerstokje over.

De eerste 50 jaar konden vrouwen geen lid worden van het koor

Hij werd afgelost door Jan Maes, die een kledingzaak had in de Ooststraat. Hij kon in 1948 de geestelijkheid ervan overtuigen het koor gemengd te laten zingen. Begin jaren 50 nam Karel Bailleul de koorleiding over. Hij was de uitbater van het natuursteenbedrijf dat toen nog in de Karel Coggelaan gevestigd was en dat nu onder dezelfde naam uitgebaat wordt door zijn kleinzoon.”

Verjonging

“In de jaren 70 kende het koor een ware verjongingskuur, mede onder impuls van de toenmalige proost, E. H. Jozef Pattou, medepastoor op de Sint-Niklaas-parochie, die later pastoor werd van de Sint-Walburga-parochie. Een van die nieuwe jonge leden was Rita Sinnesael die in 1975 op 10-jarige leeftijd lid werd. Tot vandaag zingt zij onafgebroken als sopraan mee in ons koor. Van 1981 tot 2008 was Guido Verhaeghe dirigent. Ook hij was onderwijzer en daarna hoofdonderwijzer in het college van Veurne.”

“Onder zijn leiding begon het koor meer concerten te geven en werden regelmatig daguitstappen georganiseerd. Een memorabel feit was er in 1994, met het optreden van het Kamerkoor Blagovest uit Riga (Letland) in de Sint-Niklaaskerk. Na een korte periode onder de leiding van Janna Devoghel-Anseel, die al sinds 1994, en nog altijd, koster-organist is van de Sint-Niklaaskerk, wordt het koor sindsdien geleid door haar echtgenoot Leo Devoghel.”

Nieuwe bloed welkom

Nog altijd verzorgt het koor de eucharistievieringen op kerkelijke feestdagen en, op aanvraag huwelijksvieringen, jubilea, uitvaartdiensten en andere speciale gelegenheden. Het koor telt momenteel een 30-tal leden, maar verwelkomt graag nieuwe mensen in hun warme, hechte groep. Een gevormde stem of meer dan oppervlakkige muzikale kennis hoeven kandidaat-leden niet te hebben. Wie regelmatig en met inzet de repetities volgt, haalt na verloop van tijd het gewenste niveau van het koor.