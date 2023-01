Sint-Michiels Loopt viert verjaardag met de burgemeester

De joggingclub Sint-Michiels Loopt is een jaar jong en loopt steevast op maandag- en donderdagavond. In de winter door de straten van Sint-Michiels, tijdens de zomermaanden in het Tillegembos.

Om het 1-jarig bestaan te vieren werd ook burgemeester Dirk De fauw uitgenodigd om de loopschoenen aan te binden. “We hebben routes voor alle niveaus, dus of je nu net begint met joggen of al een ervaren loper bent, iedereen is welkom”, stelt oprichter Vincent Turpeyn.

“De vereniging telt na een jaar al 42 leden. Achter de schermen wordt er door het bestuur gewerkt om een erkende sportvereniging te worden. We starten om 20 uur aan het deelgemeentehuis van Sint-Michiels in de Rijselstraat. Je kan drie keer de sfeer komen proeven en daarna helpen we je graag om je aan te melden. Meer info via www.sintmichielsloopt.be”.

(TBR/foto Tom)