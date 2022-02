Sint-Lucasgilde met goedemoed weer uit de startblokken

De Kortrijkse Sint-Lucasgilde is opnieuw van start gegaan nu de maatregelen weer wat versoepelden. “We hebben zopas onze uitgestelde nieuwjaarsreceptie afgewerkt”, aldus voorzitter Rudy Delannoy uit Marke.

“Het was al geleden van in oktober dat we nog met alle leden samen waren. Dat was toen voor onze tentoonstelling in de gotische zaal van het stadhuis in Kortrijk”, zegt Rudy. De nieuwjaarsreceptie van vrijdag werd meteen ook aangegrepen om de volgende tentoonstelling voor te bereiden. “Achttien mensen van onze Gilde nemen deel aan de kunsttentoonstelling in Château de Bourgogne in Estaimbourg (Henegouwen) van zaterdag 19 tot dinsdag 27 maart.” Dat is een tentoonstelling van de Koninklijke Sint-Lucasgilde Kortrijk, Cercle Royal Artistique Mouscronnois en de Koninklijke Kunstkring Evariste Carpentier Kuurne.

Vrijheid

“Bij ons heeft elke kunstenaar zijn of haar eigenheid. Voor tentoonstellingen verplichten we hen niet om naar een thema toe te werken. We laten hen steeds volledig vrij”, vertel Rudy. “In de kunst moet men immers een bepaalde vorm van vrijheid hebben om zich te kunnen uiten.” Na de tentoonstelling start voor de Sint-Lucasgilde de voorbereiding voor de tentoonstelling in de Sint-Annazaal met Sinksen in Kortrijk en daarna worden er al stappen gezet voor de tentoonstelling in de gotische zaal van het stadhuis in oktober. “Indien mogelijk gaan we dit jaar weer op een normale manier te werk”, aldus Rudy.

Boek over geschiedenis

Op de nieuwjaarsreceptie werd ook het boek 135 jaar Koninklijke Sint-Lucasgilde, 1886-2021 gelanceerd. “Er was al een boek toen de gilde 125 jaar bestond, dat hebben we nu aangevuld met de laatste tien jaar.”

In 2021 bestond de Sint-Lucasgilde uit meer dan 40 leden, die verschillende kunstdisciplines beoefenen. Zo zijn er kunstenaars binnen de disciplines schilderen, pastel, batik, fotografie, keramiek, papier maché, glas, fotografie, kloswerk, paintbrush, pentekenen en speciale technieken. “De leden woonden vroeger allemaal in Kortrijk, maar nu deint dat uit, zelfs tot in Wetteren. We hebben trouwens ook een aantal Franse leden.” (EDB)