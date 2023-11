Sint-Jozefskaarters huldigen hun kampioenen

De St.-Jozefskaarters Harelbeke zetten traditiegetrouw hun kampioenen in de bloemetjes. Zij vierden voor het eerst hun kampioenen in 1957-1958. Later kwamen er dames bij die ook hun kaartje kwamen leggen en zij vierden voor het eerst een kampioene in 1960. Bij de heren werd Luc Claerhout kampioen gevolgd door Martin Manhaeghe. De rode lantaarn was voor Bart Desmet. De eerste plaats bij de dames was voor Nancy Debeerst. Tweede werd Ginette Holvoet. Colette Vandenbroere mocht de rode lantaarn ontvangen. “Het was een mooi seizoen met verdiende winnaars”, zegt voorzitter Guido Depraitere. Op de foto achteraan het bestuur: Jan Schedin, Marc Dewyn, Monique Geldhof en voorzitter Guido Depraitere. Vooraan de kampioenen: Colette Vandenbroere, Nancy Debeerst, Ginette Holvoet, Luc Claerhout, Martin Manhaeghe en Bart Desmet. (Peter Van Herzeele/foto LOO)