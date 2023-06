Sint-Jorisvrienden vieren gouden jubileum: “We vechten voor elkaar”

De Sint-Jorisvrienden vieren 50 jaar vriendschap en voetbal. De amateurvoetbalclub ontstond destijd uit de Degrandevrienden. “Zowel het spel als de vriendschap primeren bij ons”, zegt voorzitter Koen Vandaele.

Het jubileumfeest van de Sint-Jorisvrienden vond plaats op vrijdag 2 juni in Salons Denotter in Zedelgem. Het bestuur mocht heel wat spelers en sympathisanten verwelkomen. Koen Vandaele is voorzitter van deze amateur-voetbalclub met roots in Zedelgem. Het bestuur bestaat voorts uit Alessandro Decorte, Pepijn Mortier, Thijs Verplancke, Rupert Tack, Quinten Dewancker, Lennert Meulemeester en Robbe Scheldeman.

“De club Sint-Jorisvrienden is ontstaan uit de vroegere Degrandevrienden, met als stichter Norbert Degrande. Zoals onze naam het zelf al zegt, zijn wij een groep vrienden. Zowel het spel als de vriendschap zijn prioriteit nummer één bij ons. We vechten voor elkaar”, begint de voorzitter die vijf jaar geleden Kaïn Deboo opvolgde.

De club werd gestart in café De Rerum in Zeldegem-dorp en verhuisde later naar café Sint-Joris, waar nu café Chaplin is. Daar in Sint-Joris werden de stevige fundamenten gebouwd waar deze vriendenclub vandaag nog steeds op verder werkt. Ook burgemeester Annick Vermeulen was aanwezig op het jubileumfeest, want ook haar echtgenoot Thiery Verbeke is een oud-speler van de Sint-Jorisvrienden. Net als schepen van Openbare Werken Peter Haesaert.

Meer strijd

“We speelden altijd al in de be fair competitie, maar sinds een jaar of drie is er een klassement, waardoor er toch een beetje meer strijd geleverd wordt op het veld. We spelen tegen ploegen uit Zedelgem, Veldegem en Brugge. Op zondag starten we om 9.30 uur en dit jaar werden we uitgeschakeld net voor de halve finale, omdat we helaas veel geblesseerde spelers hadden”, vervolgt voorzitter Vandaele die zelf bij de ploeg gehaald werd door wijlen André Verplancke, bezieler van de Sint-Jorisvrienden. “Ons lokaal bevindt zich in De Groene Meersen in Zedelgem. Samen met de Sint-Jorisvrienden organiseren we ook verschillende activiteiten voor de ploeg en zetten we mee onze schouders onder de Batjes in Zedelgem.”