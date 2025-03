Sint-Felixkaarters huldigen kampioenen

De Sint-Felixkaarters kozen Salons Gistelhove in Emelgem als feestlocatie voor hun kampioenenhulde. Tussen het feestmaal en de danspasjes door werden vijf leden in de bloemetjes gezet. Het gaat om: André Van Coillie (kampioen), William Vancoillie (tweede in de stand), Luc Coppens (derde), eerste dame Annie Gruwé en winnaar van de rode lantaarn Franky Soenens. Het nieuwe seizoen start op maandag 10 maart om 19 uur in De Kingsbury, Vuurkruiserslaan 35 in Izegem. Nieuwe leden zijn er van harte welkom. (MI/foto Frank)