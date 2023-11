Sint-Elooisgilde Wildenburg telt af naar jaarlijks feest

Komende zaterdag 25 november zal de Wingense parochie Wildenburg in feeststemming verkeren want de Sint-Elooisgilde organiseert opnieuw het gelijknamige feest. Dit jaar zijn Jimmy Schelstraete en Robin Algoedt dekens van dienst.

Ook dit jaar belooft de Sint-Elooisgilde van Wildenburg de gekende tradities in ere te houden. Het Sint-Elooisfeest start komende zaterdag 25 november met een gebedsviering in de kerk om 10 uur om na de aanstelling van de twee dekens te genieten van een feestmaal in Gasthof Wildenburg.

Vorig jaar wees deken Domien Minne zijn goede vriend Robin Algoedt (29) aan als opvolger voor 2023. Als geboren en getogen Wingenaar neemt Robin ook al heel wat jaren deel aan het Sint-Elooisfeest in Wildenburg. “Met een vaste vriendengroep feest ik al een tijdje mee en zo wist ik al lang dat het ooit wel eens mijn beurt zou zijn om de eer van deken op te nemen”, legt Robin uit, die ondertussen in Egem woont. Hij is de fiere papa van Lima (3) en is sinds kort als schrijnwerker aan de slag bij Smart Solutions.

slager-traiteur

Jimmy Schelstraete is de opvolger van Steven Vande Velde. De gekende traiteur is eigenlijk van Aalter afkomstig, maar kwam in 2009 in de Schaapsdreef in Wildenburg terecht. “We vonden er de ideale locatie om er mijn zaak op te starten, zo kon ik als afgestudeerd slager/traiteur mijn droom realiseren”, klinkt het bij Jimmy die met vrouw Charlotte Bovijn en de kinderen Bathis en Jasmien naast een eigen zaak ook een mooi gezin opbouwde.

“Ik was destijds in Aalter lid van KLJ en rolde zo in het Sint-Elooisgebeuren, het is van toen dat ik Steven ken”, besluit Jimmy die met plezier al vele jaren meeviert in Wildenburg.

Vanaf 19.30 uur start de receptie van de dekens en dan zijn ook de dames welkom op het feest om vanaf 21.30 uur het avondfeest met Studio Space te lanceren. Zoals de Wildenburgse traditie het wil, is er ook opnieuw een tombola met 10 schitterende hoofdprijzen. (KDV)