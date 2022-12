Sint-Elooisgilde Sint-Elooi bestaat 40 jaar

Op 3 december vierde de Sint-Elooisgilde van Sint-Elooi feest naar aanleiding van hun 40-jarig bestaan en de daarbij horende jaarlijkse Sint-Elooisviering.

De pioniers van de gilde zijn André Quissens, Gerard Maenhout en Remi Vancauwenberghe. Het begon heel kleinschalig met een misviering in eigen kapel en achteraf lekker tafelen in de refter van school Sint-Elooi. Jaarlijks werden er dekens verkozen en die traditie liet men niet verloren gaan. Momenteel is Wim Vyncke de voorzitter en de gilde bestaat uit vijf bestuursleden. Dit jaar werden Dieter Allaert en Karel Van de Caveye tot Sint-Elooisdekens verkozen.