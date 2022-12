Sint-Ceciliaviering bij Gildemuziek in Roeselare

De muzikanten van het Gildemuziek in Roeselare verzamelden voor de viering van Sint-Cecilia. Daarbij werden enkele leden gehuldigd.

Zittend zien we Mieke Vanbrussel, schepen Bart Wenes, dirigent Nick Vandendriessche, voorzitter Yves Sanders (35 jaar lid), secretaris Isabel Vandecandelaere (35 jaar lid), Petra Gadeyne (30 jaar lid), An Decoster (30 jaar lid) en schepen Nathalie Muylle. Rechtstaand Christine Vantomme (10 jaar lid), Tine Oost (20 jaar lid), Steven Oost (30 jaar lid), Els Aerbeydt (25 jaar lid), Paulien Desmet (20 jaar lid), Fiebe Wullaert (10 jaar lid), Geert Casteleyn (25 jaar lid), Korneel Debaes (25 jaar lid), Nele Cloet (30 jaar lid), Marcel Vandendriessche (30 jaar lid), Martien Vandendriessche (50 jaar lid), deken Renaat Desmedt en penningmeester Joris Degryse. Achteraan rechtstaand zien we ook nog Stijn Degryse (30 jaar lid), Andy Deceuninck (35 jaar lid), Peter Decoster (30 jaar lid) en Paul Debaes (ondervoorzitter).