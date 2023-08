Sint-Catharinakoor uit Zillebeke viert 60-jarig bestaan met bereiding van afhaalmaaltijd

Het Koninklijk Sint-Catharinakoor uit Zillebeke bestaat dit jaar 60 jaar. Een van de voorbereidende activiteiten is het aanbieden van een afhaalmenu op zondag 17 september. Thuisbezorging is mogelijk.

“Tijdens ons feestjaar hebben we al verschillende vieringen opgeluisterd. Momenteel zijn we volop aan het repeteren voor ons jubileumconcert op zondag 30 december in de Sint-Catharinakerk in Zillebeke”, vertelt voorzitter Christa Vanacker. “Het jubileumconcert organiseren we in samenwerking met Ons Kramikkels uit Vlamertinge en het kinderkoor De Muzieknootjes van de plaatselijke vrije school. Verdere info over ons concert volgt later.”

Kip aan ‘t spit

Los van het concert biedt het Koninklijk Sint-Catharinakoor op zondag 17 september de mogelijkheid aan om kip aan ’t spit af te halen op de oprit van voorzitter Christa Vanacker in de Maaldestedestraat 23 in Zillebeke.

Het afhaalmenu bestaat uit kip met frietjes en een assortiment van groenten. Volwassenen betalen 17 euro en kinderen tot 12 jaar 10 euro. Afhalen kan tussen 11.30 uur en 13 uur.

Thuisbezorging binnen Zillebeke is mogelijk. Ter plaatse bestaat ook de mogelijk tot aankoop van cava of wijn. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Kaarten zijn te bekomen bij alle koorleden of via 057 20 99 88 en rene.leroy1@telenet.be.

