Sint-Andreas- zangkoor viert feest in Sint-Jan

Het Woumense zangkoor vierde feest in feestzaal Sint-Jan in Diksmuide. In de voorbije jaren zijn heel wat koorleden verdwenen deels door ziekte, deels door overlijden. De kleine groep houdt echter vol en geniet nog steeds van de repetities en de uitvoeringen op hoogdagen. Het volgende optreden van het koor vindt plaats op paaszondag in de Sint-Andreaskerk tijdens de paasviering om 9.15 uur. Indien mensen houden van zingen, kunnen ze steeds aansluiten bij de groep. Wie interesse heeft kan bij een van de koorleden terecht, bij Els Daenekindt of bij Stefaan Debruyne. (foto SD)