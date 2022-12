Sinjakoor neemt afscheid van zieke dirigent met kerstconcert

Het Sinjakoor Menen geeft op zondag 11 december zijn kerstconcert. Het koor staat samen met het Ledegemse dameskoor Estrella en folkgroep The Swigshift uit Wervik op de planken. Het kerstconcert betekent ook het afscheid van dirigent Jacques Lecluyze.

Het vierstemmige Sinjakoor telt vier bassen, vijf tenoren, elf alten en twaalf sopranen en wordt muzikaal begeleid door Ghislain Vandewalle. Het koor brengt een kerstrepertoire met Amerikaanse, Franse en Nederlandstalige liedjes. Het dameskoor Estrella, dat 25 koorleden telt, brengt onder meer kerstliederen in het Spaans. The Swigshift gaat de Ierse en Keltische toer op. Op het programma staat ook nog een samenzang met het publiek van een viertal Nederlandstalige liedjes.

Hulpdirigent

Dirigent Jacques Lecluyze (73), eredirecteur van de Academie voor Muziek en Woord, besliste op doktersadvies om het dirigeerstokje definitief neer te leggen. Maar niet vooraleer in schoonheid afscheid te nemen van het Banjo-orkest, muziekband Allegretto en het Sinjakoor.

“Ondanks zijn wankele gezondheid wil Jacques graag nog het kerstconcert afwerken. Voor de repetities kunnen we gelukkig rekenen op de hulp van Peter Derudder van The Swigshift. Hij springt geregeld in als dirigent”, zegt voorzitter Eddy Rozé (64).

Kerstmis

“De verdere toekomst van ons koor oogt onzeker. Voor veel koorleden betekent het afscheid van Jacques ook het afsluiten van een mooie periode. Op 24 december luisteren we om 17 uur nog de kerstmis op in de Sint-Janskerk. Verdere plannen hebben we nog niet gemaakt.” (Carlos Berghman)

Op zondag 11 december om 16 uur in wijkcentrum De Koekuit. Kaarten (12 of 8 (min 12-jarigen) euro) zijn te verkrijgen bij de koorleden, op 0499 14 53 69 of via eddy.roze@proximus.be.