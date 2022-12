Silvia en Sidney koningspaar bij De Vrienden

Bij Schuttersclub De Vrienden vond de koningschieting over drie ronden plaats. In de eerste twee ronden wist niemand de hoogvogel neer te halen. In de derde ronde haalden Kurt Buysse, Frederick Castelein, Jonny Casteleyn en Sidney Exter de hoogvogel neer. Bij de afkamping haalde Sidney het voor Kurt, Jonny en Frederick. Bij de dames werd in de eerste drie ronden niets afgeschoten, maar in de zesde ronde knalde Silvia Labyt de koningsvogel neer en werd zo de koningin. Silvia en Sidney zijn dus het nieuwe koningspaar. (LTK/foto Coghe)