Silke Paeye is nieuwe voorzitter KLJ West-Vlaanderen

Silke Paeye uit Langemark wordt de nieuwe voorzitter van KLJ West-Vlaanderen. Daardoor mag zij alle West-Vlaamse afdelingen vertegenwoordigen in de belangrijkste bestuursorganen van de KLJ-koepel.

Jeugdbeweging KLJ is in Vlaanderen opgedeeld in vijf regio’s die overeenkomen met de vijf Vlaamse provincies. In elke regio krijgen KLJ’ers de kans om voor (tweemaal) twee jaar voorzitter of ondervoorzitter te worden, zeg maar: de hoofdleiding van de provincie’. Zo mogen zij mee beslissen wat de koers van KLJ is en verdedigen ze de belangen van West-Vlaamse KLJ-afdelingen. Dat doen ze bovendien volledig als vrijwilliger.

Nicolas Dehaemers

Silke Paeye is 25 jaar oud en is sinds 2013 lid van KLJ Langemark, waar ze ook al zes jaar bestuurslid is. Na haar studies ging Silke in 2020 aan de slag als belastingaccountant en is ze verantwoordelijk voor de behandeling van diverse dossiers, waaronder die met betrekking tot de landbouw.

“Ik ben erg enthousiast om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen”, zegt Silke. “Zorgen voor de noden van mijn provincie motiveert me en deze nieuwe functie zal me ook toelaten om met jongeren uit heel Vlaanderen samen te werken om onze jeugdbeweging te versterken.”

Nog tot eind 2022 is Nicolas Dehaemers uit Gistel de voorzitter van KLJ West-Vlaanderen, maar dan zit zijn termijn van tweemaal twee jaar erop. Om een goede overgang te garanderen, zullen Silke en Nicolas in de komende maanden nauw samenwerken.