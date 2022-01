Silke Foulon (KAVR) houdt van atletiek en van dansen

Heel wat meisjes van de Vrije Basisschool De Zilverberg zakken wekelijks af naar het stedelijk sportstadion in de Spanjestraat om deel te nemen aan de jeugdtrainingen van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare. Silke Foulon volgde het voorbeeld van enkele vriendinnetjes en verdedigt sinds 2019 de kleuren van de Roeselaarse atletiekclub.

“Op aanraden van mijn vriendinnetjes ben ik meegegaan naar de trainingen. Ik vond het heel leuk en ik leerde meteen ook nieuwe vriendinnetjes kennen. Het zijn allemaal toffe en grappige vriendinnen bij de club en wij motiveren elkaar als we rondjes moeten lopen of kampnummers moeten doen. Helaas, wegens de coronapandemie heb ik nog niet veel aan officiële jeugdwedstrijden kunnen deelnemen. Dat is wel jammer! Ik won toch al éénmaal met de KAVR-meisjes miniemen een aflossingswedstrijd. Maar ik weet wel niet meer welke tijd we toen hebben gelopen.”

60 meter in 9 seconden

“Sporten is gezond! Mijn ouders motiveren mij om te sporten. Mijn papa heeft lange tijd krachtbal gespeeld bij Hoger Op Beitem. Maar gooien met zo’n zware bal… Ik hou meer van atletiek om mezelf uit te dagen in de verschillende disciplines, zoals de loopnummers, verspringen, hockeybal, maar mijn voorkeur gaat uit naar de spurt en het hoogspringen. Het is mijn ambitie om de 60 meter in 9 seconden te lopen. Ik blijf daar nu nog een beetje boven, maar ik doe mijn best en dan lukt het wel!”

Idool Nafi

“Ik ben heel blij dat ik atletiek beoefen bij KAVR. Ik hoop dat nog vele jaren te doen. Het doet je goed om via sporten even je zinnen helemaal te verzetten en een beetje te dromen! Mijn groot idool is Nafi Thiam. Wat een atlete, al twee keer Olympisch kampioen!”, aldus de enthousiaste leerlinge van het zesde leerjaar.

“Naast atletiek heb ik nog een sportieve bezigheid: dansen bij Dansclub Ndigo. Dat is ook reuze tof! Op ‘Everybody dies’ van Billie Elish en ‘Riptide’ van Vance Joy ga ik helemaal uit de bol! Het wordt tijd dat de coronaperiode voorbij is, want dan wil ik graag een groot feest met sportieve uitdagingen en hippe muziek!” (FD)