Silas Boutten en Alexia Pareyn zijn nieuwe Junior Prins en Junior Prinses: “Stoet wordt een hoogtepunt”

In zaal Maeke Blyde vond de verkiezing van Junior Prins en Junior Prinses plaats. Drie kandidaten waagden hun kans om een van de titels binnen te halen. Alexia Pareyn mag een jaar lang de titel van Junior Prinses verdedigen. Junior Prins is Silas Boutten.

Het carnavalsseizoen werd afgetrapt op 11 november. De symbolische elfde van de elfde maand van het jaar, gaf het startschot aan het nieuwe carnavalsseizoen. Velen zijn echter al een tijdje bezig met voorbereidingen. Zo ook de Orde van de Dubbeldeckers die afgelopen zaterdag de verkiezing van Junior Prins en Junior Prinses organiseerden. “Kandidaten aan onze verkiezing moeten tussen de 12 en de 18 jaar zijn”, zegt Bart Meeuw, van de Orde van de Dubbeldeckers. “Voor de verkiezing van Junior Prins was er één kandidaat, namelijk Silas Boutten. Niettemin moest hij toch de titel verdienen door minimum 75 procent te behalen aan de hand van drie opdrachten en een kaartenverkoop. En dat deed hij heel goed, hij haalde maar liefst 91 procent.”

Silas (15) is naar eigen zeggen zeer blij met de titel. “Ik ben sinds een dik jaar lid van de Mamboetjess en ga bijna altijd mee op uitstap of naar activiteiten”, vertelt Silas. “Zo kreeg ik uiteindelijk wel zin om mij kandidaat te stellen voor Junior Prins. We zijn in augustus begonnen met de voorbereidingen van mijn muzikale act. Dit was enerzijds muziek zoeken, maar ook de show in elkaar steken. We repeteerden twee keer per week, op het laatste zelfs drie keer. Mijn act had als thema ‘wereldreis’. Toen ik hoorde dat ik 91 procent haalde, kon ik het moeilijk geloven. Ook al was ik de enige kandidaat, ik moest uiteindelijk ook nog wel mijn titel verdienen. Ik ben dan ook zeer blij met de titel. En ik zie mezelf binnen een paar jaar kandidaat zijn voor Prins Carnaval”, blikt Silas al vooruit. “Voor de titel van Junior Prinses waren er twee kandidaten”, vervolgt Bart. “Yanaika Lobelle, afkomstig uit Poperinge, nam het op tegen Alexia Pareyn, eveneens uit Poperinge. Alexia behaalde het meeste punten en mag zichzelf junior prinses noemen. De opdrachten zijn voor alle kandidaten hetzelfde en worden beoordeeld door een jury.”

Kaartenverkoop

“Ze moeten zichzelf voorstellen aan de hand van een speech, gevolgd door een praktische proef. Als derde moeten ze een muzikale show ineensteken van maximum 15 minuten. Er is geen stemming, maar wel een kaartenverkoop die meetelt in de puntentelling. Beide meisjes waren zeker aan elkaar gewaagd en legden goeie proeven af. Het is uiteindelijk de kaartenverkoop die de doorslag gaf. We blikken terug op een zeer geslaagde avond. En we zijn ervan overtuigd dat Silas en Alexia dit zeer goed zullen doen tijdens het komende jaar”, aldus Bart.

Outfit

Voor kersverse Junior Prinses Alexia Pareyn (14) was het een avond om nooit te vergeten. “Ik keek hier al heel lang naar uit en heb er superveel tijd ingestoken”, steekt ze van wal. “Mijn papa is Prins Carnaval geweest en mijn mama Prinses Carnaval. Daarnaast zijn er ook nog heel wat familieleden die een titel hebben. Ikzelf was al hofdame van jeugdprins Ilias in 2019, maar dit is mijn eerste echte titel. Toen ik vorig jaar de verkiezing voor Prinses Carnaval bijwoonde, voelde ik het kriebelen en besliste om mij kandidaat te stellen. De andere kandidate, Yanaika, kende ik van op school, maar we zijn altijd sportief geweest tegenover elkaar”, vertelt Alexia. “Na een zeer intensieve voorbereiding, gaf het dan ook heel wat voldoening om de verkiezing te winnen. Ik zal de komende maanden Poperinge vertegenwoordigen op allerhande evenementen en vooral ook veel plezier maken. Na de bekendmaking mochten we nog onze nieuwe outfit in ontvangst nemen. Dat is een cape, scepter en handschoenen. Ikzelf kreeg nog een kroontje en Silas een ‘steke’. Tijdens het carnavalsweekend gaan Silas en ik mee in de stoet. Dat zal een hoogtepunt worden.”