Siervogelvereniging De Ceres brengt hulde aan laureaten van expositie

Tijdens het ledenfeest van siervogelvereniging De Ceres in zaal Club de B werden de laureaten van de tentoonstelling van oktober gehuldigd. Algemeen kampioen van de expositie werd Claude Van der Ougstraete uit Heestert. Hij behaalde met liefst dertien vogels het maximum van de punten. Tweede in het klassement, met amper één punt verschil, was Alain Coudeville uit Knokke-Heist. Koen Dumarey werd bekroond als beste lid van De Ceres en Sype Verhulst als beste Ceres in de tentoonstelling. Iedere betrokkene ging naar huis met een mooi gevulde geschenkmand. De schepenen Elsie Desmet, Lieselotte Denolf (niet op de foto) en Joost Cuvelier kwamen langs om de laureaten namens het stadsbestuur te huldigen. De tentoonstelling 2025 zal plaatshebben op de stedelijke kinderboerderij tijdens het tweede weekend van oktober. Het dynamische bestuur van De Ceres bestaat uit voorzitter Michel Moenaert, ondervoorzitter Emiel Vanthorre, secretaris Kristoff Demoor, Christiane Vanderstichele, Patrick Mommerency en André Moenaert.