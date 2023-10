Sien Boussemaere en Jade Demurie vormen bondsleidersduo bij KSA Lo: “Kinderen moeten zorgeloos kunnen ravotten”

KSA Lo heeft met Sien Boussemaere (19) uit Pollinkhove en Jade Demurie (20) uit Nieuwkapelle een nieuwe bondsleiding. Ze volgen Julien Slembrouck (22) uit Lo en Tinne Deheegher (21) uit Pollinkhove op. Fuifnummers kunnen op zaterdag 14 oktober terecht in de loods van loonwerkbedrijf Leuridan langs de Romanestraat in Pollinkhove voor Loktoberfest van de Lose jeugdbeweging.

Sien Boussemaere en Jade Demurie zijn al zowat hun hele jonge leven lid van KSA Lo. “Ik sta al vier jaar in de leiding en ben al 14 jaar lid”, zegt Sien, die studeert voor burgerlijk ingenieur architect. “KSA is voor mij een plek waar de kinderen zich helemaal moeten kunnen uitleven en dingen doen die ze thuis niet kunnen of mogen, een moment om met je vrienden of vriendinnen spelletjes te spelen buiten de school. Jeugdwerk vind ik heel belangrijk, net als het feit dat kinderen zorgeloos moeten kunnen ravotten. KSA neemt heel veel van mijn vrije tijd in beslag, maar daarnaast ga ik ook nog af en toe zwemmen of kiten.”

Jade Demurie is al 15 jaar lid van KSA Lo. “Ik startte als kaboutertje”, zegt de studente die gaat voor een master in de audiologische wetenschappen. “KSA betekent voor mij samenzijn met vrienden en telkens het beste van onszelf geven zodat de kinderen zich amuseren. Het bondsleiderschap brengt natuurlijk een grote verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt heel veel tijd, maar het is een taak die ik graag op me neem. Zo draag ik mijn steentje bij tot het voorbestaan van KSA Lo.”

“We geven altijd het beste van onszelf zodat de kinderen zich amuseren”

“Vroeger ging ik naast de KSA ook nog naar de toneelvereniging en de muziekschool”, voegt Jade er nog aan toe. “Maar sinds mijn hogere studies ben ik daarmee gestopt. Buiten een aantal keer sporten tijdens de week in Gent gaat mijn vrije tijd naast het studeren nu volledig naar de KSA.”

Met veel toewijding

Julien Slembrouck zet dan weer na drie jaar een punt achter het bondsleiderschap. “Ik deed het altijd met veel toewijding, maar op een gegeven moment moet je wat meer afstand nemen”, zegt Julien. “Mijn betrokkenheid bij de KSA blijft echter groot en dat zal altijd zo blijven. De taak van hoofdleider nam aanzienlijk veel tijd in beslag en ik was er in mijn gedachten ook constant mee bezig. Ik heb drie jaar veel van mezelf gegeven. De periode als bondsleider was leerrijk. Zo leerde ik activiteiten coördineren en omgaan met complexe situaties en uitdagingen. Het heeft ook mijn verantwoordelijkheidsbesef aangescherpt.”

Julien Slembrouck zette na drie jaar een punt achter zijn periode als bondleider bij KSA Lo. © gf

Tinne Deheegher was twee jaar bondsleider bij KSA Lo. “De hoofdreden om te stoppen is het feit dat ik vanaf dit jaar begin te werken”, zegt ze. “Ik heb orthopedagogie gestudeerd in Gent en startte sinds september als begeleidster in een leefgroep in Gent. Werk en bondsleiding vallen moeilijk te combineren. Het was een pittige, maar leerrijke periode. Bondsleider zijn vraagt veel tijd en verantwoordelijkheid, maar ik deed het met plezier. Het jaarlijkse kamp zal ik wel enorm missen.”

Loktoberfest

Het belooft een druk jaar te worden voor KSA Lo. Het eerste hoogtepunt van het werkjaar vindt nu zaterdag 14 oktober plaats met Loktoberfest in de loods van Leuridan langs de Romanestraat in Pollinkhove. Het gaat om een fuif in ware tirolerstijl, inclusief halveliterpotten. Kaarten kosten 6 euro. Jeugdbewegingen die met minstens tien leden in uniform naar de fuif komen, krijgen een gratis fles van de befaamde Loktoberfestcocktail. Wie een tirolerjurkje of lederhösen draagt, ontvangt een gratis consumptie. Dj Dieryck, dj Brenmans en dj Gunther zorgen voor de muziek. Op 25 november vindt de jaarlijkse ijstaarten- en truffelverkoop plaats. In het weekend van 12 tot 14 april is het feesten geblazen naar aanleiding van het 45-jarig bestaan van KSA Lo. “Maar daarover verklappen we nog niets”, besluiten Sien en Jade.