Showkorps WIK uit Oostende ontvangen op het stadhuis na derde titel op rij

Op zondag 16 oktober organiseerde Muziekfederatie VLAMO de nationale kampioenschappen voor showkorpsen. Voor de derde keer op rij werd de titel, in de hoogste klasse, in de wacht gesleept door Showkorps WIK en dat was een ontvangst op het stadhuis van Oostende waard.

De Oostendenaars bekoorden de jury en het publiek in Wevelgem met hun show ‘Who’s the King’. In de 12 minuten durende show, met muzikale en visuele hoogstandjes, wordt de rode draad gevormd door de tijdloze klassiekers uit Disney’s The Lion King en de evergreens van King Elvis Presley.

Naar verschillende landen

Dirigent Nic Proot nam het woord. “Door de coronapandemie hebben we ons de laatste drie jaar beperkt tot ‘Who’s the King’, een succesnummer van de hoogste kwaliteit. Op 26 november zijn we uitgenodigd voor de internationale Taptoe in Krefeld. Daar zullen we de laatste maal uitpakken met The Lion King en Elvis. In 2023 staan optredens gepland in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Oostende, tijdens het jaarlijks WIK Feest op 12 en 13 mei én op de Internationale Taptoe België, op 7 en 8 oktober.” (FRO)