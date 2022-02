Shania (15) uit Wervik is jongste vrouwelijke scheidsrechter in België: “Al twee keer rood gegeven”

Shania Alliet uit Wervik is vijftien en voetbalt als rechtsachter bij de U16 dames van FC Gullegem. Eind vorig jaar volgde zij de ‘Ref in 1 Day’-opleiding en is vandaag de jongste vrouwelijke scheidsrechter in België.

“Mijn leven draait rond voetbal. Papa is al jaren scheidsrechter. Ik begon zeven jaar geleden te voetballen, bij de jongens in Menen. Daarna stapte ik over naar de meisjes in Gullegem. We hebben een hechte band en we komen ook goed overeen met de jongens. We gaan naar elkaars matchen kijken.”

Door de schaarste aan scheidsrechters, het engagement van de papa en een campagne op sociale media van Voetbal Vlaanderen, zat Shania eind vorig jaar een hele dag op de schoolbanken.

Buitenspelregel

“In november en december floot ik al enkele matchen van de U9 en later U10 en U11. Dan heb ik me ingeschreven voor de cursusdag op 15 januari in Brugge. We kregen uitleg over de 17 belangrijkste regels en op het einde zelfs een examen. Er kwamen enkele eersteklassescheidsrechters uitleg geven, maar ik ben niet zo goed in namen. Een van de moeilijkste regels is toch het buitenspel.”

Shania mag dan jong zijn, ze staat haar mannetje. “Ik floot al drie wedstrijden van de U15 en moest al twee keer een rode kaart trekken. De eerste keer was het twee keer geel, maar de tweede rode kaart was omdat de twee ploegen elkaar verwijten aan het maken waren, en één speler ging duidelijk over schreef. Dat hoort niet thuis op een voetbalveld. De trainer steunde wel mijn beslissing en de speler kwam zich achteraf verontschuldigen.”

Shania was op het veld ook geen heilig boontje. In een match met haar pa als scheidsrechter was ze niet akkoord met een beslissing en liep hem bewust aan. Ze mocht zich gaan aankleden. “Als speler besef je soms niet of een fout juist gefloten is, maar vanaf nu zwijg ik tegen de scheids.” Wat ze doet als ze commentaar krijgt? “Dat gaat het ene oor in, en het andere uit.”

Club Brugge

Niet alleen in het scheidsrechteren hoopt Shania carrière te maken. Ze droomt ook om te spelen bij Club Brugge. “Tessa Wullaert is mijn grote voorbeeld. Ik mocht als eens een aantal trainingen mee volgen met haar. Een post op Instagram trok mijn aandacht. We reden helemaal naar Olsa Brakel. Het was een leuke ervaring, vooral ook omdat zij erop drukt dat ook vrouwen een mooie carrière kunnen maken en evenveel respect verdienen als mannen.”

FC Gullegem stond in de eerste helft van het seizoen tweede. Daarna werden ze opnieuw ingedeeld, onder meer bij de Cercle Brugge Ladies en nu is het nog wat zoeken. Het meest vervelend is dat haar ploeg al veel verschillende trainers kende. “Zaterdagvoormiddag spelen wij zelf, maar in een weekend fluit ik al snel drie matchen, zowel voor de jongsten als in de reeks U15. Naast mijn studies in de richting zorg, is er geen tijd meer voor andere hobby’s.”

“Wie weet zien we Shania binnenkort, in de hogere reeksen?” droomt papa even mee.

(HV)