Serviceclub Kiwanis Young Professionals blaast na drie jaar weer verzamelen: “We helpen waar er noden zijn”

Na drie jaar niet door de pandemie gaf serviceclub Kiwanis Young Professionals Wervik in lokaal dienstencentrum De Spie in Geluwe een overzicht van de sociale projecten in 2021-2022 waar de serviceclub zich met veel overtuiging en voldoening heeft voor ingezet.

Kiwanis Young Professionals Wervik is een groep van 17 jonge enthousiastelingen die zich stuk voor stuk inzetten voor kansarme kinderen uit eigen regio. Diverse vertegenwoordigers van de sociale doelen tekenden present. “We zijn tijdens corona creatief omgegaan met de mogelijkheden en de specifieke noden die er waren”, zegt voorzitter Stijn Vangheluwe.

“Dit onder meer door bijvoorbeeld de #kiwanisspeelinuwkotbox tijdens de coronaperiode. Een box vol spelplezier voor thuis, zodat kinderen uit 60 specifieke gezinnen uit regio Wervik-Menen de nodige speelse afleiding thuis hadden.”

“Ons Gala is twee keer uitgesteld. Geen inkomsten dus, maar dit werd volledig coronaveilig opgelost met de verkoop van champagne. Eind vorig jaar is een succesvolle tiende editie gevierd van ons Gala in Vossenberg. Dit een jaar na ons tienjarig bestaan. We kijken nu vooral uit naar het komende Gala op de derde zaterdag van oktober.”

Veiling

“In primeur zullen we voor het eerst een veiling houden van een drietal sporttruitjes. We kregen al een gesigneerd en gedragen exemplaar van basketbalster Emma Meesseman, sterkhouder bij de Belgian Cats en momenteel actief in de NBA. Johan Museeuw heeft ook een gesigneerd exemplaar bezorgd.”

“We kijken ook altijd vooruit, want de noden zijn er nog altijd, zoals we vernemen van onze lokale contacten. Helpen waar noden zijn, materieel en financieel of zelf helpend ondersteunen. De inzet en het werk van de vele mooie sociale doelen geeft kinderen een positieve impuls. Positiviteit en warmte die sterk nodig is, die ze soms te veel moeten missen tijdens een cruciale fase van hun leven.” (Erik De Block)