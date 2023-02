Serviceclub Kiwanis Kortrijk laat levensgrote poppen verschijnen in het stadsbeeld

Vanaf vandaag staan er levensgrote poppen op de Grote Markt en aan de Leieboorden, een project/kunsttentoonstelling van Serviceclub Kiwanis Kortrijk voor hun vijftigste verjaardag. De K-dolls zijn een verlengstuk van de kleine Kiwanispoppen. Alle poppen zijn te koop en de opbrengst gaat onder meer naar ziekenhuispopjes voor AZ Groeninge.

Kiwanis is een internationale organisatie van vrijwilligers. “We dragen bij aan het welzijn en ontwikkeling van kinderen. Een van ons meest bekende projecten is de Kiwanispop”, duidt voorzitter Peter Dejonghe. “Elk kindje dat opgenomen wordt in AZ Groeninge krijgt zo’n popje. Het kan dienen als therapeutisch middel om minder angst en pijn te ervaren.” De voorbije jaren deelde Kiwanis er duizenden uit. Nu komen de K-dolls, de grote broers en zusters van de Kiwanispoppen, ook naar Kortrijk, na door Europa getoerd te hebben. De 50 kleine popjes zijn ongeveer 25 à 30 centimeter hoog, de 5 grote zijn 2,20 meter hoog en wegen 40 kilogram.

Lokale kunstenaars

“We deden een beroep op lokale kunstenaars om een grote pop te bewerken en die worden dan getoond in een tentoonstelling gecombineerd met een wandel/kunstroute. In de etalages in de winkelstraten zijn namelijk ook de kleine poppen te bewonderen. De kleine poppen werden bewerkt door onder meer leerlingen van de Academie Kortrijk en mensen van Ububtu. De kunstenaars van de grote poppen zijn Mieke Gydé met de pop ‘Mens in het klimaat’, Analucia Moreno Concha met ‘Ik leid de weg’, Joke Demeyere met ‘Dreamwalke’, Monica Villaroel Celsi ‘Lght in my sunset’ en Rik Vermeersch met Het kind’. “Sinds 2 jaar verkreeg Kiwanis Kortrijk het peterschap over het beeldje dat het plein José Vermeersch in Heule siert. De gedachte was dan ook niet ver weg om de familie Vermeersch bij dit project te willen betrekken. Zoon Rik Vermeersch heeft ook zijn medewerking voor dit event toegezegd”, aldus Peter Dejonghe.

Alle poppen zijn te koop. De grote koten 4.500 euro, de kleine 299 euro. ”Met de opbrengst van dit event willen we dit jaar een grote pop schenken aan het AZ Groeninge –al jaar en dag de kliniek waar we jaarlijks een 400-tal kinderen met de popjes verblijden. We kunnen ook andere projecten ten bate van de jeugd in Kortrijk en omgeving steunen.”