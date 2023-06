Serviceclub Inner Wheel Midden-West steunt vijf sociale projecten

De vrouwelijke serviceclub Inner Wheel Midden-West met leden uit Roeselare, Waregem, Tielt en Torhout is er ook dit jaar in geslaagd om heel wat geld in te zamelen. Uittredende voorzitters Anke Vanhulle en Stefanie Vanderbauwhede konden onlangs in de Roeselaarse zaal Orchidee een cheque overhandigen aan vijf sociale projecten.

De damesclub haalde met de jaarlijkse champagne- en cavaverkoop veel geld op. Ook de filmavond in de Cityscoop in februari zorgde voor een ruime fondsenwerving.

De opbrengst van de twee activiteiten en een som uit de twee voorgaande werkjaren zijn samen goed voor een bedrag van 25.200 euro, dat integraal geschonken wordt aan vijf projecten. Dat zijn Lucia vzw West-Vlaanderen, Nachtopvang PosThuis Roeselare, PVT Valckeburg in Rumbeke, Beautiful After Breast Cancer Foundation en De Kier uit Kortrijk.

Naast de uitreiking van de verschillende cheques, vond er ook een bestuurswissel plaats voor de damesclub. Leen Vanden Berghe volgt uittredende voorzitters Anke Vanhulle en Stefanie Vanderbauwhede op. (MC)