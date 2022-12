Seniorenvereniging Vief Veurne stelt jaarprogramma voor

Op maandag 5 december genoten 120 leden van de seniorenvereniging Vief Veurne van een heerlijke kerstmaaltijd in De Zonnebloem in Veurne. Een ideale gelegenheid voor voorzitter Francis Peeters om het nieuwe jaarprogramma 2023 aan de leden voor te stellen.

Iedere maand is er een activiteit voorzien. Ook zijn er nog een drietal provinciale activiteiten. Na de nieuwjaarsreceptie met een conference van voorzitter Francis Peeters op 9 januari worden de leden op 13 februari uitgenodigd voor een voordracht van Nico Bijnens die het zal hebben over Het spook van het communisme dat de wereld meer dan beheerst.

Professor Magda Devos spreekt op 8 mei over de herkomst van onze familienamen. Wie graag op uitstap gaat, komt op 10 mei aan zijn trekken. Er staat een bezoek gepland aan het borstelmuseum in Izegem en een uitstap naar een bekende brouwerij met degustatie.

Op 4 september heeft Caroline Coddens het over gezonde voeding voor senioren. In de maanden die volgen zijn er nog uitstappen voorzien en ook nog een voordracht over fiscaal vriendelijk (st)erven en de zorgvolmacht. Het werkjaar wordt afgesloten op 4 december 2023 met een kerstfeest.

(JT/foto JT)