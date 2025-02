Seniorenvereniging S-Plus Torhout brengt hulde aan haar vrijwilligers

In feestzaal De Turfhauwe heeft de plaatselijke seniorenvereniging S-Plus haar traditionele nieuwjaarsfeest georganiseerd. De leden daagden in groten getale op en het ging er gezellig en gemoedelijk aan toe. Na de receptie en het uitgebreide middagmaal volgde er een dansfeest. Tussendoor werden de vrijwillige medewerkers van de club bedankt voor hun inzet: Maria Vermote, Agnes Descheemaeker, Dirk Tyvaert, Lena De Voghel, Rafaël Floré, Karin Moenaert en Catheline Baert. Het bestuur bestaat uit voorzitter Wilfried Crevits, penningmeester Chantal Baert, secretaris Karin Lingier, Sonia Nuytemans, Claudine Demeulemeester en Rik Hoste. Ook gemeenteraadslid Ine Debruyne was present. (foto JS)