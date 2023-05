Seniorenraad organiseert Franse namiddag op 1 juni

De gemeentelijke seniorenraad en het lokaal dienstencentrum De Kring organiseren, na een pauze van 3 jaar, op donderdag 1 juni weer een Franse namiddag voor alle 55-plussers in Groot-Ledegem.

De seniorenraad wist een goed gevuld programma samen te stellen. Vanaf 14 uur is iedereen welkom voor koffie met macarons. Marino Punk zorgt met accordeonmuziek voor een goede sfeer. De namiddag gaat verder met een kleine wedstrijd in de vorm van verschillende volksspelen, de winnaar wordt gehuldigd tijdens de jaarlijkse ontspanningsnamiddag van de seniorenraad. Die gaat later dit jaar door. “Na het spel voorzien we een degustatie van Franse kazen met stokbrood en wijn”, aldus schepen van Senioren Greta Vandeputte (CD&V/VD). De activiteit is volledig gratis en gaat door in lokaal dienstencentrum De Kring. (BF)

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 20 mei inschrijven bij LDC De Kring, via dekring@rustenhove.be of via het telefoonnummer 056 50 25 28.