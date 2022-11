Seniorenraad organiseerde geslaagde wandelzoektocht

De Ieperse Seniorenraad organiseerde van mei tot en met augustus een geslaagde wandelzoektocht.

“Voor de achtste keer tekende Marc Deconinck een parcours uit dat dit jaar in Zillebeke liep. Volgend jaar vindt de wandelzoektocht in Dikkebus plaats”, vertelt voorzitter Hugo Nuitten. “Het hoofddoel van de wandelzoektocht is in de eerste plaats de senioren in de natuur te krijgen en op die manier hun mobiliteit te verhogen. De wandelzoektocht is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.” De prijsuitreiking vond plaats in de Kersecorf. De top vijf bestond uit Christa Schouteten, Christine Vansteenkiste, Norbert Jennerich, Rosita Coussaert en Trees Detremmerie. Op foto herken je de winnaars samen met de raad van bestuur van de Seniorenraad.