Seniorenraad Ingelmunster 50 jaar jong

De gemeentelijke seniorenraad heeft zijn vijftigste verjaardag gevierd met een uitgebreide receptie in ’t JOC in de Bollewerpstraat. Er werden mensen in de bloemetjes gezet en er was een nadrukkelijke oproep om lid van de raad te worden.

De seniorenraad werd opgericht in 1972. De bedoeling was tweeledig: een samenwerking realiseren tussen de vijf plaatselijke seniorenverenigingen én iets organiseren voor alle senioren in de gemeente. Dat is aardig gelukt.

“Vandaag zijn we dankbaar en zeggen we merci aan alle mensen die ooit in de seniorenraad werkzaam waren maar door omstandigheden ermee stopten”, zei voorzitter Jacqueline Mestdagh tijdens de receptie. “Dankjewel aan Monique Bonte, Hilde Denys, Raf Heyerick, Jean-Paul Maes, John Pauwels, Lieve Vannieuwenborgh, Noël Van Robays en Rolande Denys. Dankjewel, ook, aan het gemeentebestuur, dat ons financieel steunde voor deze receptie, en aan het personeel, dat ons met mankracht verder hielp. Ik doe ook een dringende oproep tot nieuwe leden. Wil je toetreden en mee samenwerken aan het geluk van alle senioren? Aarzel niet en neem contact met ons op.”

Bij die oproep sloot schepen Martine Verhamme zich aan: “Zonder bestuursleden kan de seniorenraad niet verder werken.”

Alle geledingen

De schepen plaatste voorts een en ander in perspectief: “De sterkte van de seniorenraad zit in de veelzijdigheid van bestuursleden uit alle geledingen. Het is een wisselwerking tussen de verschillende verenigingen, de senioren en het gemeentebestuur. Iedereen helpt op zijn manier de belangen van de senioren te verdedigen en te behartigen. Een jubileum als dit verdient een beloning en daarom ontvangt de seniorenraad een jubileumsubsidie van 250 euro.”

“Op een bevolkingscijfer van 11.280 tellen we 3.110 zestigplussers – dat is bijna dertig procent”, stipte de schepen nog aan. “We hebben drie 100-jarigen, één 102-jarige en één van 103. En dat zijn allemaal vrouwen. Lang leve de vrouwen, het sterke geslacht!”

Rust roest

“Een groot deel van deze zestigplussers bestaat uit actieve senioren. Voor hen organiseert de gemeente – die zich inzet om een gezonde gemeente te zijn met gezonde burgers – een aantal activiteiten om hen aan te zetten tot bewegen, want rust roest. De sportdienst richt iedere dinsdag één uurtje Zumba Gold in. Voor minder goede dansers is er wekelijks op donderdagnamiddag een sporteluurtje. Inschrijven hiervoor kan in de bib. Op 19 september is er dan de gekende jaarlijkse sporteldag. De provincie is organisator van de jaarlijkse West-Vlaamse Seniorensportdag. Dit jaar is Izegem de gastgemeente, op donderdag 19 mei. Inschrijven kan via het Loket Vrije Tijd.”

Sport, spel en feest

De seniorenraad bestaat uit Jeanne Casteur, Rudy Cottenie, Hilde Delporte, Hugo Depla, Noël Deschuyter, Roland D’Hoore, Jacqueline Mestdagh, Martine Omeye, Roger Pillen, Christine Tanghe, Marleen Tassaert, Francine Vanneste, Monique Verhiest en Rafaël Wulbrecht. Dit jaar is er op vrijdag 24 juni een wandeling/gezelschapsspelnamiddag met koffietafel, en op donderdag 9 september is er het seniorenfeest.