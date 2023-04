Seniorenraad Deerlijk aan gouden jubileum toe

Met een gezellige receptie, toespraken, feestmaal, guldenboek en op scherm genieten van de koers in Harelbeke, vierde de seniorenraad de 50ste verjaardag.

Ginette Rapoye was present met mooie accordeonmuziek, voorzitter Lucrèce Vandoorne verwelkomde en schepen Louis Vanderbeken blikte terug in de geschiedenis van de raad. “Een geschiedenis die een periode van 50 jaren omhelst, waarin geïnteresseerde en geëngageerde burgers steeds het beste van zichzelf lieten zien. Telkens is de basisdoelstelling overeind gebleven: samen aan hetzelfde zeel trekken om de gemeente Deerlijk beter te maken in het belang van onze senioren.”

(MVD/foto MVD)