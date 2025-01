Seniorenfietsclub sluit rit af met Gluhwein-rit

Fietsen is in de Brigandsgemeente bijzonder populair. Er wordt niet alleen gefietst binnen een tweetal grote wielerclubs, maar ook de senioren blijven niet achter. Marc Meurisse en Marleen D’Haene zijn de bezielers van de sterke senioren-fietsclub ‘oltit te ziére ‘. Bij de seniorenfietsclub wordt er wekelijks gefietst op woensdagnamiddag. Er wordt verzameld op de Markt en in de zomer wordt gestart om 14 uur en in de winter om 13.30 uur. Per rit worden 40 tot 50 km afgelegd tegen een gemiddelde van 18,50 km/u met drankstop. Af en toe is een speciale rit gepland zoals een pannenkoekenrit, verrassingsrit, dagrit met etentje, of een rit met op het einde glühwein zoals recent. De club telt 12 vrouwen en 19 mannen. De leeftijd varieert tussen 59 en 85 jaar. In 2024 werd in totaal 26.830 km afgelegd verdeeld over 47 ritten. Er werden 24 verschillende stopplaatsen aangedaan. (CLY/foto CLY)