Senioren ontdekken buurthuis Cassiers in Vladslo

In het kader van de seniorenweek organiseerde LDC Ten Patershove in samenwerking met LDC De Klaproos in Vladslo een namiddag waarbij bezoekers van Ten Patershove de kans kregen het buurthuis Cassiers in Vladslo te ontdekken.

Centrumleidster Patricia Azou nam de bezoekers mee op een wandeling doorheen de werking van het buurthuis Cassiers, waar ze konden kennismaken met de verschillende thuiszorg ondersteunde diensten, zoals het dagverzorgingscentrum Kloosterhof, het dienstenchequebedrijf Partoe, de Minder Mobielen Centrale, het LDC De Klaproos en de Troostplek Ferm.

Ondertussen kregen de bezoekers uitleg over de verschillende diensten en werden ze wegwijs gemaakt in de vele mogelijkheden die tegenwoordig bestaan om langer thuis te blijven. De bezoekers vonden het heel interessant dat ze niet alleen informatie kregen, maar ook dat ze de werking van de verschillende diensten konden ontdekken, zoals het gezellige kloosterhof waar de dagverzorging plaatsvindt. Nadien werd met een drankje nog heel wat nagepraat over de vele mogelijkheden die ze hadden leren kennen. (ACK)