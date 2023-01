Senioren genieten van eindejaarsfeest FedOS

In GC De Ster hield FedOS Groot-Ichtegem haar traditionele eindejaarsfeest. “Er kwam een 150-tal senioren op af”, vertelt voorzitter Annick Deprez van de lokale FedOS-afdeling, die ook lid is van het provinciaal bestuur van FedOS (Federatie Onafhankelijke Senioren vzw).

“Daar zijn we natuurlijk heel tevreden mee. Op dat feest krijgen de aanwezigen een maaltijd voorgeschoteld. We maken van de gelegenheid gebruik om de leden die een bepaalde leeftijd bereikt hebben in de kijker te zetten. Zo vierden we de 80-jarigen Angele Deschacht, Jozef Creyfs, Marcella Vanbelle en Sonja Derynck.”

“Het eindejaarsfeest is de jaarlijkse afsluiter van ons werkjaar waarin we de senioren van Groot-Ichtegem op regelmatige basis een leuke tijdsbesteding willen aanbieden. We staan vooral bekend om onze jaarlijkse grote rommelmarkt en zomerse barbecue. Daarnaast organiseren we tweemaal per jaar een toneelopvoering. Daarvoor gaan we telkens in zee met een professioneel theatergezelschap. Bovendien zijn we wekelijks in GC De Ster actief en organiseren wij daar spelletjesnamiddagen”, besluit Annick Deprez.

(RI/foto Coghe)