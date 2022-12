Sellewie Wilt(d) blaast vijf kaarsjes uit

Sellewie Wilt(d) is vijf jaar jong. Dat wordt op zondag 11 december gevierd met een gezellig samenzijn en aperitiefconcert.

Voor de start van Sellewie Wilt(d) moeten we terug naar het voorjaar van 2017. Tussen pot en pint smeedden toen acht creatieve Sint-Lodewijknaren de eerste plannen om met iets nieuws voor de pinnen te komen in Sellewie. Onder de naam ‘Sellewie Wilt(d)’ pakten Bruno Vancompernolle en Ann Accou, Luc Bulckaen en Hilda Devies, Nico Loosveldt en Dorine Ameye, Franky Coreelman en Sabine Dhelft op zondag 1 oktober met een eerste initiatief uit in het buurthuis Sint-Lodewijk.

“Ons eerste pop-op café was een onverhoopt succes”, blikt Bruno Vancompernolle terug. “We mochten bijna 200 mensen verwelkomen. Dat was enerzijds een flink eind boven onze eigen stoutste verwachtingen, maar anderzijds een stimulans om op de ingeslagen weg verder te werken. Onze begindoelstellingen gelden nog altijd. Sint-Lodewijk is al heel levendig met tal van activiteiten, maar wij willen de buurt nog wat extra laten bruisen. Mensen in een gezellige en gemoedelijke sfeer samenbrengen, is daarbij heel belangrijk.”

Bonjour Eddy

“We pakken maandelijks met een initiatief uit. Dat is behoorlijk intens om aan te houden, maar met uitzondering van de coronaperiode zijn we daar toch mooi in geslaagd. Het aanbod is heel uiteenlopend: muzikale optredens – vooral folk en jazz -, activiteiten in het kader van wielerwedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, kaartingen, wandelingen, exposities… We werken ook geregeld samen met andere socioculturele verenigingen. We houden het laagdrempelig en hanteren deel democratische prijzen. Ideaal voor wie in een toffe sfeer van een aperitiefje, ander drankje of hapje wil genieten.”

Lustrumviering

“We zijn wat blij dat we weer kunnen uitbreken. Voor volgend jaar staan er al verscheidene initiatieven op stapel. Sellewie Wilt(d) wil nog altijd, zoveel is zeker… Maar eerst is het tijd voor de viering van ons eerste lustrum. Op zondag 11 december is iedereen vanaf 10.30 uur welkom in het buurthuis Sint-Lodewijk. Het jazzkwintet Bonjour Eddy zorgt voor de passende muzikale noot. De toegang is gratis.” (DRD)