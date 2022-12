Seingevers Rikko vieren in nieuw clublokaal de Groene Dreve

De seingeversclub Rikko sluit het eerste jaar in hun nieuwe clublokaal de Groene Dreve tevreden af. Met zeventig waren ze present om te vieren. De seingevers zorgen voor de veiligheid bij evenementen.

Voorzitter Rik Goemaere kreeg in het voorbije jaar zowat 250 aanvragen binnenom van de diensten van de seingevers gebruik te maken. “Wij stellen ons ter beschikking zodat de organisatoren van koersen, festivals of andere evenementen zich kunnen toeleggen op de corps business van hun evenement en zich geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid. Dit wordt gewaardeerd want meestal doet men verder beroep op onze service. In onze opdrachtenlijst staan de meeste wielerklassiekers en wielerwedstrijden. Ook de autorally’s in de regio doen beroep op de seingevers. Voor het organiseren van de muziekfestivals in de brede omgeving klopt men ook meer en meer aan bij onze organisatie.”

Dit jaar pakten de seingevers uit met een nieuwigheid. Ze organiseerden op 15 augustus zelf een wielerwedstrijd in het centrum van Ardooie in samenwerking met de Groene Dreve. “Een initiatief dat we in 2023 zullen herhalen”, zegt Rik Goemaere.

Bijzondere gast

“De seingevers hebben er nood aan om elkaar eens te ontmoeten. We organiseerden dan ook een ontmoetingsmoment rond de kerstboom in de Groene Dreve. En er was een bijzondere gast. Drie dagen na zijn verjaardag kregen wij nog bezoek van Sinterklaas die overuren deed en zijn laatste speelgoed uitdeelde aan de kinderen van de seingevers die genoten van een tafel vol koffiekoeken. De Sint deelde ijverig snoepgoed en fruit uit. Het werd een gezellig feestje als dank voor de grote inzet van de leden die in 2023 opnieuw ter zullen beschikking staan”, zegt Johan Laridon van de Groene Dreve. “Ons orderboekje loopt inderdaad nu al vol voor volgend jaar. Wie op de seingevers beroep wil doen, wacht best niet te lang”, besluit voorzitter Rik. (JM)

Info: 0485/46 03 41 of langsgaan in clublokaal de Groene Dreve in de Stationsstraat te Ardooie.