Sea Swim De Panne laat waterratten veilig kennismaken met zwemmen in zee

Een enthousiaste bende van bijna 100 waterratten schreef zich in voor Sea Swim, een initiatief van de Sportdienst De Panne, en dook maandagavond klokslag 19 uur het zeewater in voor een ludiek wedstrijdje zeezwemmen. Bedoeling van de sportdienst: iedereen op een veilige manier laten kennismaken met zwemmen in zee.

“Zwemmen in zee over een grote afstand houdt risico’s in als je daar niet mee vertrouwd bent,” zegt sportfunctionaris Marleen Decordier. “Er zijn wel sensibiliseringscampagnes die mensen erop attent maken waarop ze moeten letten als ze in zee willen zwemmen, dat ze dat altijd moeten doen binnen bewaakte zones, enzovoort. Maar toch gebeuren er elk seizoen ongelukken, ondanks alle inspanningen van onze reddingsdiensten. Daarom willen we mensen vandaag op een veilige manier laten kennismaken met hoe het is om over een redelijk grote afstand van 1,5 km in zee te zwemmen. Dat gebeurt onder begeleiding van onze strandredders, tussen het Canadezenplein en de Rampe. Er liggen twee grote boeien in zee om het startpunt te positioneren. Het is de bedoeling dat de zwemmers het traject volgen langs de kustlijn. Zoals altijd is veiligheid een grote prioriteit, en zijn er twee boten en een jetscooter in de buurt om de veiligheid op elk moment te verzekeren. Zes strandredders en een jeep staan in voor de navette op het strand. Het is ook de bedoeling dat het een leuke, aangename ervaring is voor al die sportieve waterratten. De eerste drie zwemmers krijgen een ‘recreatieve’ prijs, maar alle deelnemers krijgen achteraf een drankje en een hotdog in de surfclub. Achteraf een beetje chillen op het strand hoort er immers ook bij!”

De sportdienst van De Panne had alle zwem- en triatlonclubs aangeschreven en uitgenodigd, en daarop is flink wat respons gekomen. Zo zakten Maaike Dewulf en Steven Loonis van IZV, de Izegemse Zwemvereniging, maandag speciaal af naar De Panne. “In het zwembad trainen we wel 1 tot 1,5 uur, maar dat is toch iets anders dan zwemmen in zee”, zegt het sportieve duo. “We zwemmen wel eens een keertje in zee op vakantie, maar aan een afstand van 1,5 km hebben we ons nog niet gewaagd. Dat we dat hier vandaag een keer te kunnen doen, onder veilige professionele begeleiding, vonden we een mooi initiatief! We hebben ons meteen ingeschreven en onze chip en badmuts met ons nummer afgehaald! Net voor de start werden we gebrieft dat we rond de boeien moeten zwemmen en dat we onze chip en badmuts moeten afgeven als we uit het water komen. Zo weten de organisatoren of er niemand ontbreekt.”