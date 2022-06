Scoutsvereniging De Eekhoorn viert 55-jarig bestaan met feestweekend

Zonder corona had scoutsvereniging FOS 207 De Eekhoorn zijn 55ste verjaardag al gevierd, maar corona stak daar in september een stokje voor. Daardoor valt het driedaagse feestweekend nu in het weekend van 1 juli. Zo kan de vereniging op een goede manier toewerken naar het einde van het scoutsjaar.

West-Vlaanderen is rijk aan jeugdbewegingen, en scouts FOS 207 De Eekhoorn uit Oostkamp is er daar een van. De scoutsvereniging ontstond 55 jaar geleden nadat de Vlaamse en Waalse tak opsplitsten. Samen met de communautaire splitsing ontstonden verscheidene FOS-entiteiten, waaronder FOS 207 De Eekhoorn. Meer dan een halve eeuw later is de jeugdbeweging elk weekend nog altijd dé ideale ontspanning voor ongeveer 180 jongeren.

De Valkaart

Dat de vereniging al meer dan 50 jaar een begrip is in de Vlaamse scoutsgemeenschap is mede te danken aan de goede relatie met de gemeente Oostkamp. FOS De Eekhoorn vestigde zich ruim twintig jaar geleden in nieuwe door de gemeente gebouwde lokalen in de schaduw van De Valkaart en tot op vandaag vormen die lokalen nog steeds het hart van de jeugdbeweging. Ook het feestweekend kreeg vorm dankzij een goede samenwerking met de gemeente.

FOS 207 De Eekhoorn richtte twee jaar geleden ook een comité op in het kader van het feestweekend. Een groep gemotiveerde scoutssympathisanten werkt sindsdien ijverig om er een spetterende editie van te maken. Het driedaagse weekend vergt dan ook heel wat voorbereiding, dat weet ook een van de stuwende krachten achter het comité Marie Lammertyn: “We zijn sinds vorige zomervakantie bezig met de voorbereidingen van het feestweekend. Vijf jaar geleden, bij ons 50-jarig jubileum organiseerden we ook een feestweekend en die organisator gaf ons toen een goede basis mee waar we nu mee aan de slag konden.”

“We zijn sinds vorige zomer bezig met ons feestweekend”

De scoutsvereniging wil met zijn feestweekend, dat van start gaat op vrijdag 1 juli en eindigt op zondag 3 juli, voor elk wat wils aanbieden. Van de allerkleinsten tot jongeren én de oprichter van de vereniging, iedereen moet zich kunnen vermaken tijdens het feestweekend. Op vrijdag wordt er afgetrapt met een barbecue. Daags nadien zet de vereniging de festiviteiten verder met een familienamiddag die bol staat van spelvreugde voor het hele gezin. ’s Avonds worden de jongeren op hun wenken bediend met een zomerbar die doorgaat tot in de vroege uurtjes en op zondag sluit het feestweekend af met een gocartrace doorheen de terreinen van De Valkaart.

Lokaal talent

Het jubileumweekend is ook dé gelegenheid voor lokaal muzikaal talent om zich te ontbolsteren, want de organisatie koos ervoor om tijdens de zomerbar op zaterdagavond een lokale line-up aan artiesten samen te stellen.

Voor de barbecue op vrijdag en de gocartrace op zondag is vooraf inschrijven verplicht. De familiedag en zomerbar op zaterdag zijn vrij toegankelijk.

Meer informatie op www.fos207.be/evenementen/55jaar