Scoutsival, oudste fuif van Roeselare, is aan 58ste editie toe: “Willen ons onderscheiden van gemiddelde fuif”

Scoutsival is de bekendste fuif van de stad en is op zaterdag 9 maart aan de 58ste editie toe. Net zoals vorig jaar strijkt een indrukwekkende klank- en lichtshow neer in TRAX. “Hiermee willen we ons onderscheiden van de gemiddelde fuif”, klinkt het bij de organisatoren.

De Roeselaarse scouts begonnen in 1965 met wat een mooie traditie zou worden, het jaarlijkse Scoutsival. Meteen passeerden grote namen als Gorki, Soulsister, Axelle Red of Marcel Vanthilt op het podium. In de jaren negentig beleefde de scoutsfuif zijn hoogtepunt met duizenden dansers in Expo Roeselare toen onder andere 2 Unlimited, Bart Peeters en Arno op het podium stonden.

“Maar toen begon de opkomst steeds minder te worden”, vertelt Cas Schollaert. “Er werden lightversies van de fuif georganiseerd en we verhuisden naar ons eigen Scoutshof. Pas in 2020 kwam er een legendarische comeback, dat was alvast de bedoeling maar enkele dagen voor de fuif moesten we alles annuleren wegens corona.”

“Vorig jaar konden we eindelijk met het Scoutsival van de nieuwe generatie starten en meteen hadden we een vol huis. Ook dit jaar staan we klaar om in TRAX een zo breed mogelijk publiek te ontvangen. In de grote zaal voorzien we straffe artiesten en een indrukwekkende lichtshow.”

FOYER

“Headliner is Flavour Drop, bekend van zijn wekelijkse show op Studio Brussel en van zijn passage op Tomorrowland. Daarnaast zal ook Alles Kapot de mensen aan het dansen brengen. De lokale helden Blowout en Van De Kaart Soundsystem zullen respectievelijk Scoutsival ’24 openen en afsluiten.”

“Dit jaar zetten we ook een tandje bij door de ook de foyer extra mooi aan te kleden. Daar voorzien we een mooi aanbod voor de iets minder jonge bezoeker. Want dat vinden we wel belangrijk, ook de oud-scouts, de ouders van de kinderen en sympathisanten zijn van harte welkom”, aldus nog Cas Schollaert.