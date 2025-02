Scoutsgroep Sint-Rembert helpt bos planten

Op de hoek van de Moereveldstraat en de Vijfhuishoekstraat werd vorige zondag voor de tweede keer in evenveel maanden een nieuw perceel bos aangeplant. De Bosgroep Houtland coördineerde de plantactie en enkele tientallen vrijwilligers staken de handen uit de mouwen. Onder hen een 20-tal scouts.

De bereidwillige jongens en meisjes waren de Jongverkenners van de scoutsgroep Sint-Rembert, de jeugdbeweging gevestigd op de wijk De Goede Herder. Ze kregen tijdens het planten een zalig voorjaarszonnetje over zich heen.

Op de bewuste locatie werden bijna drie jaar geleden eind februari 2022 de aan elkaar grenzende stukken bos van de families Spillier en Vanclooster verwoest door de storm Eunice. In december van vorig jaar werd het bos van Patrick Spillier heraangeplant en zondag kwam het perceel Vanclooster aan de beurt. Opnieuw kwam het Jane Goodall Instituut met geld over de brug. Het JGI betaalde de aankoop van de boompjes en de organisatie van de plantactie door de Bosgroep Houtland. Ook kwamen vrijwilligers van het instituut meehelpen.

In totaal 24 soorten

Er is voor gekozen om in plaats van de in 2022 omgewaaide populieren zomaar eventjes 24 verschillende inheemse bomen- en struikensoorten aan te planten. Het gaat om bijna 3.500 exemplaren op een perceel van 1,28 hectare, wat overeenkomt met de oppervlakte van bijna drie voetbalvelden. Het merendeel van de bomen zijn eiken, berken, dennen en linden. Die gedijen goed op een zandige bodem. Langs het bos komt een rand van bloemen- en bessenstruiken met een lengte van meer dan 200 meter. Deze rand is niet alleen mooi, maar ook een bron van voedsel en schuilgelegenheid voor veel dieren.

“Het gemengde bos zal beter bestand zijn tegen storm dan het originele populierenbos”, zegt Jan Goris, de coördinator van de Bosgroep Houtland. “De kracht van de wind wordt namelijk beter en meer verspreid opgevangen in een bos dat bestaat uit verschillende etages en boomhoogtes.”

De bosgroepen zijn een initiatief van de provincie West-Vlaanderen om ondersteuning te bieden aan boseigenaars. Die kunnen advies en administratieve hulp krijgen, net als concrete info over alles wat met bos te maken heeft. Bij de Bosgroep Houtland zijn 575 boseigenaars aangesloten, goed voor 3.500 hectare bos of 60% van alle bossen in de regio. (JS)