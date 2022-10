Scoutsgroep en Scoutsharmonie Sint-Leo viert eeuwfeest

In 1920 trokken enkele scouts met een stootkar op kamp naar Wenduine. Dit was de start van Scoutsgroep en Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo: een mooi verhaal dat nu al 102 jaar duurt.

De Scoutsgroep en Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo zouden normaal gezien in 2020 hun 100-jarig bestaan vieren met een hele resem activiteiten, maar de coronacrisis gooide twee jaar lang roet in het eten. Vrijdag 14 oktober was het dan eindelijk toch zover voor de groep, met een huldiging in het Brugse stadhuis.

Meisjes uitzondering tot jaren 70

De Brugse vereniging, bestaande uit een Landscoutsgroep, een Zeescoutsgroep en een Scoutsharmonie, is uniek in Europa en telt meer dan 600 actieve leden van 6 tot 92 jaar. Ooit was er zelfs een Luchtscouts actief. De opmerkelijke structuur van de groep zorgt voor een bijzondere cohesie tussen de verschillende afdelingen. Hierdoor ontstaan er leuke samenwerkingen en levenslange vriendschappen.

“De scoutsvereniging werd op 20 maart 1920 opgericht door priester André Lebbe in het Brugse Sint-Leocollege. Zeven maanden later werd de groep aangevuld met enkele muzikanten en dat was de start van de harmonie”, vertelt voorzitter Karel Van Acker. “Er volgde in 1931 een zeescoutsafdeling die naast de landscoutsafdeling de fundamenten vormden van de scoutsharmonie. Meisjes waren tot eind de jaren zeventig een uitzondering, gelukkig kwam daar later verandering in. De zeescouts stak als eerste van wal met een gemengde werkgroep. In 1980 volgde de landscouts. Een andere mijlpaal was de invoering van het uniform van de harmonie. De typische scoutshoed, een blauwe broek en een rode jas zijn tot op heden nog steeds de kenmerken.”

Astrid Stockman

“Vriendschappen worden opgebouwd binnen de jeugdverenigingen. Het is iets van onschatbare waarde en men beschikt ook over vele vrijwilligers. Vele leden blijven na hun leider trouw aan de scoutsgroep en de scoutsharmonie. Zij het in een ondersteunende rol. De ‘oudere’ leden dragen zorg voor de jongere generaties. Onze scoutsharmonie is met honderd muzikanten de grootste van Europa en is zowel in binnen- als buitenland een graag geziene gast. Alsook in onze thuisstad Brugge.”

Het feestjaar startte eerder dit jaar met een uitverkocht eeuwfeestconcert door de harmonie in het Brugse Concertgebouw met als special guest Astrid Stockman. De scoutsgroep organiseert ook nog een tentoonstelling en een grote buitenspeeldag. Op de tentoonstelling wordt de geschiedenis van de groep gepresenteerd. De expositie kan bezocht worden vanaf 19 november, dagelijks van 10 uur tot 18 uur, in de Stadshallen van het Brugse Belfort en dit tot en met 26 november. Het feestjaar wordt afgesloten op 5 mei 2023 met een buitenspeeldag voor alle Brugse scoutsverenigingen in het Astridpark en een barbecue met oud-leden in de groepslokalen. (AC)