Scouts van Dominicus Savio mogen dromen van nieuw lokaal

Scoutgroep Dominicus Savio ziet de droom van een nieuw lokaal op De Koude Keuken bijna in vervulling gaan. Het krijgt van de stad Brugge een fikse subsidie. “We hopen in het najaar te kunnen aanvangen met de werken, om het vernieuwde lokaal in de zomer van 2024 te kunnen openen”, klinkt het.

Scoutsgroep Dominicus Savio uit Sint-Andries, die ongeveer 80 leden en 30 leiders telt, droomt al een tijdje van een nieuw onderkomen. “Onze huidige houten lokalen dateren uit de jaren 70 en voldoen niet aan de huidige reglementering en normering”, vertelt Pieter Pirmez van Scoutsgroep Dominicus Savio. “Ook de technische installaties zijn aan het einde van hun levensduur. En tot overmaat van ramp viel er vorig jaar tijdens een storm een boom op ons lokaal. Sindsdien hebben we het wat opgelapt, in afwachting van een grondig project.”

“Een nieuw lokaal is echt noodzakelijk om onze werking kwalitatief verder te zetten. We hebben dan ook met de volledige Scoutsgroep overlegd om onze noden in verband met oppervlaktes en ruimtes op te lijsten om zo een compact, passend lokaal te ontwerpen. De keuken, het leiderslokaal/bar en het materiaalkot moeten een nieuwe bouwschil krijgen, om het buurtlawaai te verminderen en het lokaal beter te isoleren.”

Zomer van 2024

Om hun droom te realiseren, krijgt de Scoutsgroep nu een financiële injectie van de stad Brugge. “Door de sterk gestegen prijzen in de bouwsector hebben we recent de maximumsubsidie opgetrokken van 263.000 tot maximaal 342.000 euro”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis. “Scoutsgroep Dominicus Savio uit Sint-Andries is de tweede groep die op dit nieuwe maximumbedrag een beroep kan doen.”

“De welgekomen extra steun laat ons toe om een gedeeltelijke nieuwbouw te realiseren. We hopen in het najaar van 2023 te kunnen aanvangen met de werken en het jeugdlokaal te openen in de zomer van 2024”, besluit Pieter Pirmez. (ON)