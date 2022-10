Scouts en Gidsen Ruddervoorde verkoopt na succeseditie opnieuw kalenders: “Elke maand een relevant thema”

Voor het tweede jaar op rij kunt u straks kalenders kopen van Scouts en Gidsen Ruddervoorde. Na de eerste verkoop vorig jaar, die een onverwacht succes bleek, gaat de jeugdvereniging nu voor een nog betere kalenderverkoop.

Scouts en Gidsen Ruddervoorde zit in de lift. In vier jaar tijd zag de vereniging haar ledenaantal verdubbelen van 150 leden naar meer dan 300 leden. Om de het steeds groeiende ledenaantal te blijven bolwerken, diende de leiding van de scoutsvereniging vorig jaar nieuwe manieren te vinden om extra inkomsten te genereren. Traditionele opties zoals een pannenkoekenverkoop of wafelenbak werden naar de prullenmand verwezen, maar het idee om eigen kalenders te verkopen overtuigde de scoutsleiding wel.

Bij de eerste kalenderverkoop gingen ongeveer 500 kalenders de deur uit. Nu mikt Leyton Knockaert, samen met Lore Derynck hoofdleiding van de jeugdbeweging, op een hoger verkoopcijfer: “We starten dit jaar vroeger met de verkoop, om andere kalenders voor te zijn. Ons stiekeme doel is om duizend kalenders te verkopen, al is dat natuurlijk heel veel. We gaan minstens voor 750 stuks.”

Ons stiekeme doel? 1.000 exemplaren verkopen

Wijzigingen

Het concept van de kalenders blijft hetzelfde, maar toch veranderen er ook enkele dingen in vergelijking met vorig jaar, aldus Leyton: “Elke maand zal voor een nieuw en relevant thema staan. Maar in tegenstelling tot vorig jaar zullen nu ook een aantal van onze leden te zien zijn op de kalender. Vorig jaar stond enkel de leiding te pronken op de kalenders.”

Het succes van de kalenderverkoop gaat hand in hand met het intensief sociale mediabeleid dat de scouts voert: “Onze branding is heel belangrijk geworden en zorgt ervoor dat we ook onze kalenders beter kunnen promoten. Vorig jaar maakten we zelf een promotiefilmpje over de jaarkalender”, besluit Leyton Knockaert. (BD)

Scouts en Gidsen Ruddervoorde hoopt in november de verkoop te kunnen starten. Voor meer info kunt u terecht op www.scoutsruddervoorde.be.