Scouts en Gidsen Karel de Goede organiseren hun allereerste dartstornooi in Assebroek: Groot scherm én walk-on song

Darts kent sinds de coronapandemie een flinke opmars in Vlaanderen. Steeds meer liefhebbers storten zich in de dartswereld, ook scouts Karel de Goede. De jeugdbeweging uit Assebroek organiseert op paasmaandag de allereerste editie van haar dartstornooi.

Normaal organiseert Scouts Karel de Goede een jaarlijks voetbaltornooi, maar corona veranderde die plannen helemaal. De populariteit en toegankelijkheid van darts lieten de interesse en plannen om een dartsevenement te organiseren als alternatief voor het voetbaltornooi organisch groeien.

Op maandag 18 april gaan die plannen dus in vervulling. De eerste editie van het dartstornooi kan al meteen rekenen op de nodige interesse, want reeds 25 van de 32 beschikbare teamplaatsen zijn ingenomen.

Professioneel ingekleed

Voor inspiratie moest de organisatie niet ver zoeken, want de finalewedstrijden zullen op dezelfde manier worden ingekleed als de professionele tornooien op televisie. De finaleteams betreden het podium met een eigen gekozen walk-on song en onder aankondiging van een presentator. Het publiek, dat achter het podium zit, kan de finale bekijken op twee grote schermen. Ook aan een prijs is gedacht. De winnaar krijgt een nieuw Blade 6-dartsbord en surround verlichting.

Of het dartstornooi jaarlijks zal terugkeren, valt nog af te wachten, zegt medeorganisator Arnout Bergs. “Er is meer organisatie voor nodig dan bij ons voetbaltornooi. Als het echt een succes blijkt – niet alleen op financieel vlak, maar zeker ook qua entertainmentgehalte – is het zeker voor herhaling vatbaar. We hopen in elk geval op een mooie en diverse opkomst, aangezien dergelijk evenement in onze regio redelijk uniek is.”

Aankoop materiaal

De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de aankoop van materiaal voor de jeugdvereniging. Inschrijven kost 10 euro per team (2 leden), de toegang voor bezoekers en supporters is gratis.

