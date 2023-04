Scouts CASA kijken uit naar nieuwe scoutslokaal Oostduinkerke

De Scouts CASA ODK namen op een feestelijke manier afscheid van hun vertrouwde lokaal in de Duinparklaan 41 in Oostduinkerke en konden toen ook al het ontwerp voor hun nieuwe stek bekijken. Ze kijken dus uit naar de toekomst: op de gemeenteraad werden de plannen voor het gloednieuwe scoutslokaal goedgekeurd.

Het nieuwe clublokaal komt op de plaats van het huidige lokaal. Dat betekent dus dat de scouts tijdelijk moeten verhuizen. Die tijdelijke locatie wordt de gemeentelijke basisschool in Oostduinkerke-Dorp. “We hebben ook een subsidiedossier ingediend bij Vlaams minister Dalle”, zegt Lander Van Hove, schepen van jeugd. “De raming bedraagt 1.316.150 euro, de gemeente rekent op subsidies van 430.000 euro via sectorale investeringssubsidies voor cultuur- en jeugdinfrastructuur.” Oppositiepartijen Koksijde Vooruit en N-VA hebben alle lof voor dit project, maar hebben ook enkele opmerkingen.

Budget

N-VA-raadslid Sander Loones: “Er is goed geluisterd naar de wensen van de scouts, maar zorg dat ook tijdens de werken het overleg wordt bijgehouden, en dat geldt ook voor het budget.” Raadslid Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit): “Dit mooie project is gestart vanuit een budget van 300.000 euro, nu zitten we al aan meer dan 1,3 miljoen euro. En daar komt dan nog meubilair en een keuken bij? Iedereen moet zijn steentje bijdragen opdat dit nieuwe gebouw in ere wordt gehouden, met duidelijke afspraken.”

Extra verdieping

Het nieuwe gebouw is een realisatie van SILO-architectuuratelier + ARK architecten. Het zal opvallen door de gebogen vorm, en ‘omarmt’ als het ware de buitenspeelruimte. Om alle takken van de scouts te kunnen huisvesten is er geopteerd om een verdieping toe te voegen. De jongsten nemen hun intrek op het gelijkvloers, de ouderen op de verdieping, waar ook de leiding een lokaal krijgt. In het nieuwe ‘materiaalkot’ kunnen alle sjorbalken e.d. kunnen gestockeerd worden. Vouwwanden laten toe om de lokalen kunnen multifunctioneel op te delen. Het grootste lokaal is uitgerust met een keukentje, niet alleen te gebruiken voor scoutskampen maar ook voor buurtfeesten of babyborrels. De gevelafwerking is een combinatie van beton en hout, met aan de voorkant een luifel om de felle zomerzon buiten te houden en om te schuilen bij regen.

Veilig ravotten

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Koksijde is ook een gemeente van jongeren. We zijn ontzettend trots om hen een nieuwe accommodatie te schenken. Een plek waar ze op een toegankelijke en veilige manier kunnen ravotten… en thuiskomen. Het splinternieuwe én duurzame scoutslokaal zal er eentje worden om trots op te zijn.”

Lander Van Hove besluit: “We zijn bijzonder fier om de nieuwe plannen aan de ouders, leiding, sympathisanten en uiteraard de kinderen voor te stellen én om van start te kunnen gaan. Voor onze jongeren doen we het. We bouwen aan de toekomst van de jeugd. We investeren in prachtige lokalen aangepast aan de noden van morgen. Als alles volgens plan verloopt starten de werkzaamheden in het najaar 2023.”