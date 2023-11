Schuttersgilde Willem Tell uit Torhout brengt hulde aan sire en baljuw

De Vlaamse schuttersgilde Willem Tell, die haar schietingen op de liggende wip organiseert in de polyvalente zaal van het voetbalstadion De Velodroom aan de Bruggestraat in Torhout, heeft haar sire en baljuw gehuldigd.

Dat gebeurde op de genoemde locatie in aanwezigheid van gemeenteraadslid Eva Maes. Die kon wel héél dichte familie feliciteren, want haar man Sammy Fraeyman kroonde zich tot sire. De sire van het vorige seizoen, Douwe Vervisch, moest zich dit keer met de titel van baljuw tevredenstellen.

Het bestuur van de schuttersgilde bestaat uit hoofdman Koenraad Bruneel, griffier Joyce Vergote, penningmeester Chantal Deduytsche en zorge Hugo Gryp.