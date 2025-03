Schuttersgilde Karel De Goede huldigt verdienstelijke leden

Het Patroonsfeest van de Koninklijke Gilde Karel De Goede vond onlangs plaats in het lokaal in de Stijn Streuvelstraat in Brugge. De schuttersgilde, opgericht in 1927, is een typische wintermaatschappij waarbij op liggende wip wordt geschoten vanaf eind september tot Pasen. Er zijn een 60-tal leden waarvan het merendeel aanwezig is op de wekelijkse vrijdagavondschietingen. Naar gewoonte werden opnieuw enkele verdienstelijke leden gehuldigd. Het ging om confrater Michaël Bossuyt (50 jaar lid van de Gilde), confrater Wouter Bossuyt (25 jaar lid van de Gilde), deken Freddy Tempelaere (30 jaar lid van de Eed) en raadslid Bruni Dewaele (10 jaar lid van de Eed). (PDV/foto DC)