Schutters blazen na drie jaar opnieuw verzamelen

De schuttersverenigingen van de schuttersverbonden Zuidwestland en Veurne Ambacht bliezen op zondag 29 januari verzamelen in feestzaal De Pypegale in Reninge voor de algemene vergadering. Door corona was het drie jaar geleden dat de bestuursleden nog eens samenkwamen.

De vergadering begon met een minuut stilte voor de overleden. Daarna hield de voorzitter van het verbond Zuidwestland Hans Van Bockstaeleen pleidooi over het belang van initiaties in de schuttersport. “We moeten meer op de voorgrond komen om onze sport opnieuw populair te maken”, was zijn duidelijke boodschap. Tijdens de vergadering werden de schutters van schuttersverenging Sint-Joris Boezinge als winnaar van het kampioenschap en de koning van het verbond Kris Treve van Sint- Sebastiaan Beselare in de bloemetjes gezet. De schuttersverbonden Zuid-Westland en Veurne Ambacht zullen in de toekomst ook nauwer samenwerken. Gwendoline Matton werd voorgesteld als nieuwe secretaris van de federatie Veurne Ambacht. De algemene vergadering was ook meteen het startschot van het nieuwe seizoen. (KVCL/foto AB)