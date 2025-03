Schaakclub Nikei uit Gistel bestaat 75 jaar

Feest in Gistel, want schaakclub Nikei mag 75 kaarsjes uitblazen. De vereniging telt zo’n negentig leden en speelt een belangrijke rol in het schaaklandschap.

We schrijven december 1948. Enkele schaakvrienden kwamen op het goede idee om eens samen te komen en te schaken. Wat volgde was een soort officieus kampioenschap onder vrienden. Na contact met de ligacommissaris van de Belgische schaakbond werden de grondslagen gelegd voor de huidige schaakclub en in café Ons Huis volgde op 23 februari 1950 een stichtingsvergadering. Het was Willy Vanderbeken die de naam voorstelde: Hé Niké van het Grieks ‘de overwinning’.

Datzelfde café was van 1950 tot 1969 het eerste schaaklokaal. In oktober 1966 verscheen het eerste clubblad. Intussen blijft de club een vaste waarde. Zo mocht hij in oktober voor de derde keer in het bestaan het provinciaal jeugdkampioenschap organiseren.

“Om de verjaardag op te luisteren, organiseerden we een mooi feest”, zegt bestuurslid Kristof De Beir. “Naast een huldiging door het stadsbestuur was er een wedstrijd simultaan: Tom Picue en Arben Dharda beiden behoren tot de top 30 in België namen het elk op tegen 17 andere deelnemers en gingen van schaakbord tot schaakbord. Eén iemand van onze club, Frederik Mylle, slaagde erin om te winnen van Picue. Vandaag tellen we ongeveer negentig jeugdspelers, van wie ongeveer de helft competitieschakers.”

Meer feest

Op zondag 18 mei organiseert Nikei in zijn thuisbasis Zomerloos een vriendschappelijk tornooi met de clubs uit Bredene, Veurne, Izegem en Tielt. Op donderdag 29 mei trekken de Gistelnaars naar het Noord-Franse Béthune voor een ander tornooi. De club koppelt er ook een culturele uitstap aan vast. Koninklijke Schaakclub Nikei kan ook buigen op een mooie jeugdwerking met aparte lessen voor het jonge volkje.

(TVA)

Info: www.schaakgistel.be