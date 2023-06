Schaakclub Nikei sluit werkingsjaar af met jeugdtornooi

Met een groot tornooi voor jongeren heeft Koninklijke Schaakkring Nikei het werkingsjaar afgesloten. “We blijven de schaaksport bij de jeugd warm houden”, zegt Kristof De Beir. De Gistelse club is al sinds 1950 actief. “Met een vriendschappelijk tornooi voor jongeren sluiten we ons schaakjaar af. Vorig jaar waren er 32 deelnemers, nu klokten we af op 45 schakers. Naast de collega-schakers uit Bredene nam ook de Veurnse club voor het eerst deel”, aldus Kristof, verantwoordelijk voor de jeugdwerking. “De jongste deelnemer was 8 jaar, de oudste 16 jaar. Van onze eigen club deden dertig jongeren mee (van de in totaal 38 jeugdschakers, red.). We steken veel energie in onze werking. Zo delen we bij scholen in de streek flyers uit en gaan we langs voor initiaties. We staan ook op de Dolle Dagen (10 en 11 juni, red.) en pakken in augustus uit met een groot kennismakingstornooi op het marktplein.” Het nieuwe schaakseizoen start in oktober. (TVA/foto PM)