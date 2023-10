Schaakclub Het Trouwe Paard viert gouden jubileum met feestmaal: “We spelen op hoog niveau”

Schaakclub Het Trouwe Paard uit Oostkamp heeft zijn 50-jarig bestaan gevierd met een feestmaal en een bowlingavond. De gouden club kreeg ook een aandenken van de gemeente. Jongens en meisjes vanaf 6 jaar zijn welkom om lessen te volgen.

Het ontstaan van de schaakclub is een rechtstreeks gevolg van de legerdienst van Marc Verschilde en medepastoor J. Van der Haeghen. “Mijn elf maanden durende verplichte dienstplicht in Duitsland heeft voor mij toch één voordeel opgeleverd, ik was met een schaakmicrobe besmet. Toen medepastoor J. Van der Haeghen, proost van de plaatselijke Kajotters iets zinvols zocht om na de vergaderingen te ontspannen, kocht hij vijf schaakspelletjes. Daarmee plantte hij eigenlijk het zaadje waaruit onze schaakkring zou ontstaan. In die sfeer werd in het najaar van 1972 het voorstel om in Oostkamp in de schoot van de plaatselijke Katholieke Werklieden Bond (kwb) een schaakkring op te richten meteen aanvaard en gesteund”, schetst Marc Verschilde het ontstaan van Het Trouwe Paard.

Jeugd en volwassenen

Vandaag staat Het Trouwe Paard voor schaakplezier voor alle niveaus en alle leeftijden. De club heeft een jeugdwerking waarin gestart wordt met het uitleggen van de spelregels en, in een periode van vijf jaar opleiding, gewerkt wordt tot het niveau van competitieschaker. Jongens en meisjes vanaf 6 jaar zijn welkom om de lessen te volgen.

“Bij de volwassenen hebben we voor ieder wat wils. Een beginnende clubspeler kan bij ons terecht; er is ruimte voor extra lessen en het analyseren van partijen. Daarvoor zijn een aantal sterke spelers beschikbaar. Langs de andere kant beschikken we ook over heel sterke spelers waarmee we de laatste jaren regelmatig provinciaal kampioen zijn geworden, zowel in ploegverband als individueel. Diezelfde spelers zijn ook actief in de nationale clubcompetitie waarmee ze vorig seizoen, in een al jarenlange samenwerking met onze buren van Brugge, nationaal kampioen zijn geworden. We zijn dan ook trots op onze clubwerking want we spelen op een hoog niveau, maar we staan ook heel open voor minder sterke en beginnende spelers”, vult voorzitter Kurt Piceu aan.

Doorstroming

De jeugdwerking van Het Trouwe Paard bestaat al sinds eind jaren 70. De doorstroming vanuit de jeugd is niet altijd even vlot verlopen, maar diegenen die in de voorbije jaren zijn doorgegroeid, zijn niet de minsten. “Ikzelf ben vanuit de jeugd doorgegroeid. En ik ben qua sterkte een amateur van de sterkste klasse. De meest sprekende voorbeelden van sterke spelers die vanuit de jeugdwerking zijn doorgegroeid tot zelfs de top van België zijn Frederic Decoster (FIDE meester) en Tom Piceu (Internationaal Meester). Beiden hebben door hun sterke prestaties van de Wereldschaakbond FIDE een titel voor het leven gekregen. Beiden zijn ook nog steeds actief binnen onze schaakclub. Voor deze generatie doorgegroeide jeugdspelers zou ik speciaal één persoon persoonlijk willen vernoemen: Eduard Vertenten. Hij heeft de jeugdwerking indertijd op poten gezet en vele, vele jaren in goede banen geleid”, zegt Kurt Piceu nog.

Competitieschaken

Momenteel is de jeugdwerking nog steeds iets waar het bestuur sterk op inzet. Er zijn momenteel 23 jeugdspelers, een aantal dat de laatste jaren constant is. Via een educatief doordachte stappenmethode leren de jeugdspelers vanaf 6 jaar alle geheimen van het schaakspel aan. Eens ze stap 4 succesvol doorlopen hebben, zijn ze klaar voor het echte competitieschaken bij de volwassenenwerking. De laatste jaren is er vanuit de jeugdwerking een sterke lichting doorgegroeid naar die volwassenenwerking.

Speelmomenten

Momenteel zijn er 56 leden aangesloten bij Het Trouwe Paard. Geïnteresseerden zijn welkom op vrijdagavonden vanaf 20 uur in het clublokaal in het CM-gebouw in de Kortrijksestraat 66 in Oostkamp. Beginnende jeugdspelers zijn ook welkom in hetzelfde lokaal, maar dan op zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur. “Graag voordien een seintje zodat we tijd kunnen vrijmaken voor jou”, besluit Kurt Piceu.