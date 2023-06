Schaakclub ‘Cnoc is Ier’ blaast vijftig kaarsjes uit

Plechtig moment voor schaakclub ‘Cnoc is Ier’. Ze vierden deze week namelijk hun 50-jarig bestaan in het Cultuurcentrum Scharpoord.

Voorzitter Theo Hendrix schetste de geschiedenis van de club. De voorzitter van de Cultuurraad Dirk Overstraete huldigde de drie leden, die dit jaar de zilveren medaille van cultuurverdienste ontvangen: Johan Dezutter, John Hoorne en Theo Hendrix.

Schepen van Cultuur Astrid Mestdach onderstreepte het belang van de inzet van het bestuur en leden van schaakclub Cnoc is Ier in het verenigingsleven. Burgemeester Piet De Groote vertelde dat hij al van in zijn jeugd de liefde voor de schaaksport had meegekregen in de horecazaak van zijn ouders op het Heldenplein in Heist. (MM)